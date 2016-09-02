Минэкономразвития назвало минимальным эффект для экономики России от расширения санкций

Расширение санкций со стороны США нанесет минимальный ущерб экономике России, заявил первый замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев в ходе Восточного экономического форума.

"Расширение санкций со стороны США больше, как мне кажется, носит характер политической декларации, потому что компанию, строящую Крымский мост, туда включили. Мне кажется, нет ничего неожиданного, ничего нового не произошло", - сказал он.

Лихачев также выразил сожаление, что сам дух отношений остается враждебным, отмечает «РИА Новости».

В четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) заявил о включении ряда юридических и физических лиц в «украинские» санкционные списки.

По нескольким компаниям и банкам решение носит скорее технический характер: так как их материнские структуры, в частности Газпромбанк и «Газпром», уже находились под секторальными санкциями, привлекать долгосрочное фнансирование за рубежом они в любом случае не могли.

А вот «Мостотресту», который попал в SDN List наряду с генподрядчиком строительства керченского моста ООО «СГМ-Мост», пришлось оперативно корректировать планы заимствований. Вскоре после объявления OFAC компания решила перенести на неопределенный срок размещение облигаций на 10 млрд руб., подчеркивает «Интерфакс».