Улюкаев не видит необходимости в ответных мерах на новые санкции США

Новые санкции США - «неприятное событие», могут несколько усложнить деятельность для некоторых компаний, попавших в список, но макроэкономического эффекта для экономики России не несут, заявил министр экономики Алексей Улюкаев в интервью телеканалу «РБК ТВ» на полях Восточного экономического форума.

«Неприятное, естественно, событие. Ничего нового в этом мы не видим - американская санкционная машина, знаете, она как асфальтовый каток - она катится и катится и пытается там что-то укатать», - заметил министр. Комментируя вопрос, планирует ли Москва какие-то ответные меры, министр сказал: «Я думаю, что вряд ли».

Ограничительные меры коснулись 17 физических и более чем 100 юридических лиц. «Несмотря на минские соглашения, Россия продолжает провоцировать нестабильность на востоке Украины», – заявил Джон Смит, и. о. директора Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Новые фигуранты добавлены, чтобы противодействовать попыткам обойти введенные ранее санкции, помочь бизнесу лучше выполнять их и ускорить дипломатическое разрешение конфликта на Украине, объяснил он.

В список включены чиновники Крыма, представители ДНР и ЛНР, а также ряд компаний. В частности, туда попали 18 строительных, транспортных и оборонных компаний, работающих в Крыму. Это прежде всего организации, связанные с Керченским мостом, – от петербургского института «Гипростроймост», разрабатывавшего его проект, и ФАУ «Главгосэкспертиза России», этот проект оценивавшего, до генподрядчика проекта «СГМ-мост» («дочка» «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга) и «Мостотреста», нанятого в качестве подрядчика.