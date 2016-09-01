Лавров объяснил, почему Запад не признает Крым частью России

Никакой правовой проблемы с признанием Западом воссоединения Крыма с Россией нет, Запад использует это в своих политических целях, объяснил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил на встрече со студентами МГИМО.

«Нет политической воли, есть политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины, – линия сдерживания России», – заявил Лавров. Он пояснил, что, по мнению западных коллег, Москва «стала обретать чрезмерную самостоятельность».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 г. референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Крым был присоединен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В свою очередь, Европейский союз 2 июля продлил еще на полгода санкции в отношении России. На данный момент действуют три блока санкционных мер. Прежде всего это черный список граждан России и Украины, которых Европейский союз считает причастными к воссоединению Крыма с Россией и «нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины». Им всем запрещен въезд на территорию Евросоюза, финансовые активы этих граждан подлежат замораживанию в Европе.

Кроме того, в черный список входит ряд юридических лиц, с которыми европейским структурам и бизнесу запрещено поддерживать любые отношения. Это преимущественно органы власти и силовые структуры самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик. Черные списки действуют до 10 сентября 2016 г.

Во-вторых, это экономические секторальные санкции, продленные до 31 января 2017 г. Эти санкции включают запрет на инвестиции и торговлю технологиями с 15 компаниями в финансовой, нефтяной и оборонной сферах.

Третий пакет – это многочисленные запреты в отношении Крыма, его граждан и зарегистрированных там предприятий. С полуостровом Европейский союз полностью запретил торговлю, а также блокировал выдачу шенгенских виз жителям Крыма с российскими паспортами. Нынешний пакет этих санкций действует до 23 июня 2017 г.