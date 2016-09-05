Россия определится с доразмещением евробондов из-за переноса сделки по «Башнефти»

Правительство до конца года определится с вопросом о дополнительном размещении евробондов в связи с переносом приватизации «Башнефти», заявил министр финансов Антон Силуанов.

Продажа контрольного пакета акций «Башнефти» должна была пополнить бюджет на сумму порядка 300 млрд руб., однако в августе сделка была перенесена, новые сроки пока не определены.

Закон о бюджете позволяет Минфину, которому необходимо финансировать дефицит на фоне низких цен на нефть и неопределенности с крупными приватизационными сделками, привлечь в этом году за рубежом еще $1,25 млрд.

«Такое право есть до конца года, у нас же 3 млрд в бюджете, поэтому правительство будет определяться», - сказал Силуанов, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Россия в конце мая вышла на международный долговой рынок впервые с осени 2013 г., разместив 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. Единственным организатором сделки выступил «ВТБ капитал», обслуживал новый выпуск Национальный расчетный депозитарий. Euroclear начал обслуживание евробондов только спустя два месяца.