Россия и Саудовская Аравия подписали заявление в целях стабилизации рынка нефти

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение для стабилизации нефтяного рынка, сообщает ТАСС. Заявление подписано министром энергетики России Александром Новаком и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азиз аль-Фалехом.

Россия и Саудовская Аравия признали необходимость сдерживания избыточной волатильности нефтяного рынка и отметили неустойчивость на рынке нефти из-за сокращения капзатрат в нефтедобыче и переноса инвестпроектов.