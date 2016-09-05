Инфляция в августе замедлилась до 6,9% в годовом выражении

По данным Росстата, инфляция в августе составила 0% по отношению к предыдущему месяцу, а в годовом выражении замедлилась до 6,9%. Отмечается, что в четырех субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,4% и более. В то же время в 34 регионах страны товары и услуги в среднем подешевели на 0,1-0,5% в результате снижения цен на продукты питания.

Так, цены на овощи снизились на 17,5%, из них на свежие помидоры и огурцы – на 32,6% и 19,1% соответственно, капусту белокочанную – на 19,7%, картофель – на 18,6%. В то же время на 9,1% увеличились цены на лимоны, на 3,2% – на апельсины.

На 0,2% подешевели печень говяжья и шоколадные конфеты. На 0,3% снизились цены на шлифованный рис. Подорожали гречневая крупа (на 2%), горох и фасоль – на 1,1%.

Также отмечалось увеличение цен на свинину, кур, национальные сыры и брынзу, консервы овощные для детского питания, мед пчелиный натуральный, кетчуп, майонез, перец черный.

Накануне нового учебного года выросли цены на товары для школьников. На 3,5% подорожали ранцы и рюкзаки, на 2,8% – учебники, на 1,1-2,2% – тетради, альбомы для рисования, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, отдельные виды одежды, обуви и трикотажных изделий. Кроме того, увеличение цен на 1,0-1,2% отмечалось на отдельные виды одежды и обуви для дошкольников.