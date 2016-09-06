Минэнерго и Минфин договорились о новых принципах налогообложения нефтедобычи

Минэнерго и Минфин на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича договорились об основных принципах новой налоговой системы для нефтяных месторождений, предполагающей переход на налог на дополнительный доход, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, на совещании было решено отказаться от отработки НДД на нескольких пилотных проектах и ввести новую налоговую систему сразу по всей отрасли. Но сам переход на новый налог с дополнительного дохода будет постепенным.

Нефтяные месторождения будут разбиты на насколько групп, для которых будут применяться разные подходы расчета НДД. Критерии разбивки на группы еще предстоит разработать.

В итоге Дворкович поручил Минфину совместно с Минэнерго подготовить новый законопроект о переходе НДД вместо ранее разработанного ХМАО. В рамках подготовки этого законопроекта ведомства будут дорабатывать детали.

Минфин и Минэнерго уже давно не могли найти точек соприкосновения в вопросе реформирования налоговой системы нефтяной отрасли. При этом оба ведомства соглашаются, что действующая система предоставления адресных льгот по отдельным проектам стала обременительной и сложной.

Минэнерго настаивало на постепенном введении системы налогообложения финансового результата, сначала по пилотным проектам, и только через несколько лет по отрасли. При этом, по мнению Министерства энергетики, остальные налоги в конце концов должны быть отменены.

Переход на НФР должен быть добровольным. В случае если действующие налоговые льготы будут более выгодными, нефтекомпании должны получить право работать при них, а не в системе НФР.

Минфин выступал за введение налогообложения дополнительного дохода (НДД) сразу по всей отрасли при сохранении экспортной пошлины. Переход на НДД должен стать обязательным для всех новых месторождений.

Ведомства должны были по всем поручениям правительства и президентской комиссии по ТЭК к 1 мая представить согласованный вариант корректировок налоговой системы. Но они так и не смогли договориться.