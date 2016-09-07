Россия может увеличить производство молока за счет генетики – «Коммерсантъ»

Разработанный представителями бизнеса, науки и государства проект программы развития племенного молочного скотоводства, предполагает увеличение производства молока почти на 40% с 2017 по 2025 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Накануне документ обсуждался на совещании в Минсельхозе с участием директора департамента животноводства и племенного дела Харона Амерханова. Общий объем финансирования программы оценивается в 61,7 млрд руб.

В 2015 году в России было продано 37,4 млн тонн сырого молока, из которого 26% пришлось на импорт. К 2025 г., в соответствии с проектом программы, потребление сырого молока должно вырасти до 46,9 млн тонн, а доля импора снизится до 9%. Внутреннее производство за этот период должно вырасти на 37%, с 30,8 до 42,2 млн тонн.

Треть расходов программы должен покрыть бизнес. На эти средства предполагается создать единую систему идентификации крупного рогатого скота, сеть независимых генетических лабораторий и селекционных центров. Работой по развитию генетики будут заниматься профильные ассоциации, тогда как сейчас за развитие племенного скотоводства отвечает Минсельхоз и государственные научные центры. Стимулом к развитию должно стать выделение дополнительных 5,8 млрд руб. субсидий до 2020 г.- на создание инфраструктуры.

Действие программы может привести к выпадению к 2025 году 113,8 млрд руб. доходов бюджета от пошлин на импортное сырое молоко. Они будут компенсированы 131,5 млрд руб. налогов от российской молочной и смежных отраслей.