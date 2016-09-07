Шувалов опроверг заморозку финансирования проектов из ФНБ

Правительство России не рассматривает заморозку финансирования проектов из Фонда национального состояния (ФНБ), обсуждается только возможность возврата части средств, выданных РЖД на закупку локомотивов, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Ранее «Ведомости» писали, что Минфин на бюджетном совещании у Шувалова предложил заморозить финансирование части инвестиционных проектов из ФНБ.

«Не обсуждалось. Мы этого не обсуждали даже. Вчера тема по ФНБ была о том, что часть средств, которые получили РЖД, они готовы вернуть, потому что у них идет удачное размещение. И они, наоборот, обращаются в правительство с тем, чтобы часть средств, которые ФНБ предоставлял, вернуть в фонд для перераспределения на другие проекты», - сказал Шувалов.

Он еще раз подчеркнул, что такой темы не был: «Совсем не звучит такая тема, чтобы что-то замораживать, не было такого».