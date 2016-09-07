Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья с января сократился на 3,5%

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с начала года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $100, 353 млрд, что на 3,5% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

При этом в августе объем импорта вырос по сравнению с июлем на 15,6% до $15,828 млрд, относительно августа 2015 г. – на 15,9%. Увеличился импорт машиностроительной продукции, текстильных изделий и обуви, химической продукции. Продовольствия и сырья для его производства в июле импортировалось меньше, а в августе 2015 г. больше, чем сейчас.