Инфляция в России в первую неделю сентября вновь была нулевой

Недельная инфляция в России (с 30 августа по 5 сентября 2016 г.) снова была зафиксирована на нулевом уровне, сообщает Росстат.

С начала года потребительские цены увеличились на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 5 сентября составляла 6,7%.

За прошедшую неделю куриные яйца и сливочное масло подорожали на 0,5%, сметана, молоко, маргарин, вермишель, свинина, сосиски, сардельки - на 0,2-0,3%. Сахарный песок подешевел на 1%, мука, пшено, рис и рыба - на 0,1-0,2%.

Снижение цен на овощи и фрукты в среднем составило 2,7%, помидоры подешевели на 5%, картофель, лук, морковь, капуста - 4,4-4,9%. При этом огурцы подорожали на 1,2%.