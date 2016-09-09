Минфин: Резервный фонд полностью закончится в 2017 году

Резервный фонд России будет полностью израсходован в 2017 г. и финансирование дефицита федерального бюджета в таком случае будет происходить в том числе за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил замминистра финансов Алексей Лавров.

Он добавил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2017-2019 гг. 13 октября. По словам Лаврова, исчерпания резервного фонда в текущем году не произойдет даже с учетом переноса срока приватизации «Башнефти».

Совокупный объем резервного фонда на 1 сентября 2016 г. составил 2,09 трлн руб., что эквивалентно $32,2 млрд, ФНБ - 4,719 трлн руб., что эквивалентно $72,71 млрд, говорится в сообщении Минфина. В августе резервный фонд сократился на 470 млрд руб.

Ранее «Ведомости» сообщали, что идея заморозить финансирование части инвестиционных проектов из ФНБ содержалась в материалах Минфина к бюджетному совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Чтобы уложиться в целевой дефицит на 2017–2019 гг. в 5,9 трлн руб., не хватает 3,5 трлн, следует из материалов Минфина, с которыми ознакомились «Ведомости» (при фиксированных все три года расходах 15,787 трлн). 2,4 трлн руб. Минфин рассчитывает привлечь, в первую очередь повысив налоговую нагрузку на нефтяников и «Газпром» и собрав больше дивидендов с госкомпаний. Не хватает 1,1 трлн руб. В 2018 г. заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая не вложена в проекты. Придется либо заморозить финансирование текущих инвестиционных проектов на 261 млрд руб., либо увеличить программу приватизации или займов не менее чем на 500 млрд руб., заключает Минфин.

Всего в ФНБ на 1 сентября было 4,7 трлн руб., из них 1,9 трлн зарезервировано под инфраструктурные проекты, проекты «Росатома» и РФПИ, а также на помощь банкам.