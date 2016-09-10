Выплата в 5000 рублей для большинства пенсионеров сопоставима с индексацией – Медведев

Единовременная выплата в размере 5000 рублей в России для большинства пенсионеров сопоставима с индексацией пенсий. С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Единовременную выплату в январе 2017 г. получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. «Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации это абсолютно справедливое и единственно возможное решение», - пояснил он.

Он напомнил о том, что позицию правительства поддержал президент России Владимир Путин. Медведев также заверил, что в начале 2017 г. кабинет министров вернется к прежней системе индексирования пенсий.