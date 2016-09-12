ЦБ следует снизить ставку в сентябре минимум до 8,5%, в 2017 году – до 2,5% – Титов

Банку России следовало бы снизить ключевую ставку на ближайшем заседании минимум на 2 п. п. до 8,5%, заявил в интервью ТАСС бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба Борис Титов.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2016 . Сейчас ключевая ставка установлена на уровне 10,5%.

«Минимальный шаг вниз - 2 процентных пункта. Мое мнение, что можно снижать единовременно сразу таким шагом. Они боятся, что деньги побегут на валютный рынок, но, на мой взгляд, эти опасения ничем не обоснованы. Сегодня инфляция 7%, у нас ставка - 10,5%, хотя во всем мире ставка ниже, чем инфляция», - сказал Титов.

По его мнению, ничего страшного не будет, даже если ставка будет меньше инфляции. «Но хотя бы делайте 8,5%, чуть больше, чем уровень инфляции», - считает он.

При этом он пояснил, что «сегодня инфляция зависит прежде всего от курса рубля, а курс рубля прежде всего зависит от цены нефти».

«Если цена на нефть пойдет вверх, инфляция будет меньше. Пойдет цена на нефть вниз - инфляция будет расти вместе с курсом. Так что тем не менее, если будет нормальная ситуация с курсом, то мы считаем, что ставка рефинансирования должна уйти до уровня 5-5,5% в течение полугода как максимум. А потом, если инфляция снизится до 4%, то мы считаем, что дальше можно понижать до 2,5%», - заключил Титов.