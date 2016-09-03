ЦБ должен понизить ставку во избежание «анекдотичной» ситуации – Улюкаев

Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что Центробанк России должен понизить ставку, в противном случае ситуация будет «анекдотичной», передает его слова ТАСС.

«Будет совсем смешно, если это не сделать сейчас. Пора было давно», - сказал министр.

По его словам, Минэкономразвития ожидает на ближайшем заседании совета директоров ЦБ понижения ключевой ставки минимум на 0,5 п. п. «А сейчас ну просто какая-то анекдотическая ситуация будет», - добавил он.