Эксперты Bloomberg советуют России урезать военные расходы в пользу школ и больниц

Половина опрошенных Bloomberg экспертов считают, что Россия должна урезать военные расходы и направить эти средства на образование, здравоохранение, транспорт и дороги. С этим согласны 10 из 20 опрошенных агентством аналитиков. Пятая часть экспертов считает, что необходимо повысить расходы на социальные, коммунальные и оборонные статьи.

«Нынешняя структура бюджетных расходов не может выполнить задачу повышения экономической экспансии, – считает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. – Получилось так, что оборона является одним из ключевых приоритетов для людей, принимающих решения».

«В долгосрочной перспективе России необходимо срочно сократить долю инвестиций в вооружения и военную технику, – сказал аналитик Промсвязьбанка Сергей Наркевич. – В то же время, перенаправляя расходы на национальное образование, можно улучшить перспективы российской экономики».