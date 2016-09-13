Россия внесла соль в перечень санкционных продуктов

Правительство России включило в список санкционных продуктов, на которые распространяется запрет на поставки из-за рубежа, соль. Соответствующее постановление опубликовано 13 сентября и вступит в силу с 1 ноября 2016 г.

С 25 июля 2016 г. старший сын генпрокурора Артем Чайка официально стал владельцем Тыретского солерудника, второго по размеру российского производителя соли.

В первом полугодии 2016 г. продажи пищевой соли в России превысили 520 000 т, производство – 350 000 т, по данным Руспродсоюза.

В августе 2014 г. Россия в качестве ответной меры запретила ввоз продуктов питания из ряда западных стран, которые ввели санкции против российских чиновников, политиков, бизнесменов и компаний. Летом 2015 г. контрсанкции были продлены еще на год. В июне текущего года они были продлены до конца 2017 г.

Продовольственное эмбарго негативно сказывается на конкуренции, ведет не только к росту цен, но и снижению качества продукции, считают эксперты Аналитического центра при правительстве России.