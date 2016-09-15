Улюкаев оценил инфляцию по итогам года в 5,7–5,8%

Инфляция в России по итогам 2016 г. составит 5,7-5,8%. Об этом сообщил в четверг, 15 сентября, журналистам министр экономического развития России Алексей Улюкаев, передает «РИА Новости».

В среду Росстат опубликовал доклад, согласно которому инфляция в период с 6 по 12 сентября вновь сложилась на нулевом уровне, как и в две предыдущие недели. Представитель Минэкономразвития пояснил в комментарии ТАСС, что нулевая инфляция связана с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию.

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 12 сентября замедлилась до 6,6%.