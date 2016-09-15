Руководитель Росстата считает неизбежным повышение пенсионного возраста

Пенсионный возраст в России необходимо повышать, считает руководитель Росстата Александр Суринов. «Повышать надо, я еще лет десять назад к этому пришел, иначе мы не проживем», - заявил Суринов на пресс-конференции в Москве.

При этом он отметил, что это его мнение как гражданина, а не как государственного чиновника. «Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать», - сказал он.

Он добавил, что на повышение пенсионного возраста надо переходить «постепенно, разъясняя и объясняя, стимулируя, не обижая и не оскорбляя людей». «Но двигаться к этому надо, все должны понять: кто-то должен работать», - заключил Суринов.