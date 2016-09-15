Улюкаев прогнозирует рост промпроизводства в России на 0,3–0,5% в 2016 году

Минэкономразвития ожидает рост промышленного производства в России на уровне 0,3-0,5% по итогам 2016 г. С таким заявлением выступил руководитель ведомства Алексей Улюкаев, передает «Интерфакс».

«Выйдем примерно на 0,3-0,5% равновозможно. Единички (роста на 1%. - Ред.) не будет», - сказал он.

По данным Росстата, промышленное производство в России в августе выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., в июле было зафиксировано снижение на 0,3%. В январе - августе 2016 г. промпроизводство выросло на 0,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Улюкаев также прокомментировал слова замминистра финансов Максима Орешкина о рисках снижения в ближайшие годы средней цены на нефть до $30 за баррель. «Нет, не согласен. Это не Минфин заявил, это один из сотрудников Минфина, который не имеет никаких полномочий такого рода высказывания делать», - сказал Улюкаев.