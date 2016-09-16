ЦБ снизил ключевую ставку

Банк России снизил с 19 сентября ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 10,0% годовых.

ЦБ обосновал это решение замедлением инфляции в соответствии с прогнозом и снижением инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. «Вместе с тем, для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 г.», - говорится в сообщении банка.