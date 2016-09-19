За год в России уничтожено около 8000 тонн санкционных продуктов

С 6 августа 2015 г. в России уничтожено 7967 т санкционных продуктов, сообщили в Россельхознадзоре. Всего было задержано 8194 т санкционной продукции. На долю продукции растительного происхождения пришлось 7857 т. Продукции животного происхождения задержано 337 т.

Уничтожение контрабандной продукции идет в соответствии с указом президента России. Согласно документу с 6 августа 2015 г. сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, подлежит изъятию и уничтожению.