Снижение реальных доходов россиян в августе ускорилось до 8,3% – Росстат

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе упали на 8,3% в годовом выражении, сообщил Росстат.

В целом за январь-август 2016 г. доходы населения в реальном выражении снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

В номинальном выражении среднедушевые доходы в августе 2016 г. составили 30 900 руб. (снижение на 1,1% в годовом выражении).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе, по предварительным данным Росстата, составила 34 100 руб., по сравнению с августом 2015 г. она выросла на 5,8%.

В реальном выражении средняя зарплата в августе снизилась на 1,0% в годовом сравнении.