Три четверти россиян считают, что в России экономический кризис – ФОМ

Три четверти россиян (72%) считают, что в стране экономический кризис. В марте - июне о кризисе заявляли 78-79% россиян, сообщает фонд «Общественное мнение».

Около 33% опрошенных видят проявления кризиса в инфляции, росте цен, тарифов (33%), 29% респондентов - в снижении уровня жизни людей, их доходов, 14% россиян - в безработице, сокращениях (14%), 7% - в слабом развитии промышленности, сельского хозяйства, в спаде экономики в целом.

Не менее 16% респондентов заявили, что в России нет экономического кризиса. При этом 14% опрошенных считают, что через год экономический кризис будет сильнее, 12% придерживаются противоположной точки зрения, 28% респондентов думают, что кризис «будет таким же», как и сейчас. Опрос проводился 3-4 сентября среди 3000 респондентов в 207 населенных пунктах 73 субъектов России.