Российская экономика начинает восстанавливаться - Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что экономика России постепенно восстанавливается, но ситуация по-прежнему сложная, передает «Интерфакс».

«Конечно, не могу сказать, что мы все можем быть довольны, как работает экономика. Ситуация сложная, пока не очень устойчивая. Но все-таки экономика начинает восстанавливаться, и это дает нам шансы вернуться к тем правилам, которые действовали до сих пор», - сказал он.

Ранее о стабилизации ситуации в экономике заявлял президент России Владимир Путин.