Правительство предлагает перераспределить налог на прибыль в пользу бедных регионов

Белый дом выступает за перераспределение региональной части налога на прибыль в пользу беднейших субъектов Федерации. Об это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на положения, которые должны быть зафиксированы в «Основах государственной политики регионального развития до 2025 г.» и представлены президенту. Их разработка сейчас завершается.

Механизм перераспределения части налога на прибыль был предложен по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 16 сентября. Из 20 процентной ставки этого налога в федеральный центр идет только 2 процентных пункта, остальное - в регионы. По данным Минфина, за семь месяцев 2016 г. за счет этого платежа субъекты получили 1,451 трлн руб. (на 3,5% больше, чем годом ранее). Из этих региональных 18% правительство предлагает на три года централизованно направлять в федеральный бюджет один процентный пункт ставки, что, исходя из данных 2016 г., даст 117 млрд руб.

Эти поступления предлагается разделить на три части. Основная – 84 млрд руб. – будет направлена на дополнительные дотации бедным регионам, чьи расходы на финансирование ниже среднероссийского уровня. Еще 20 млрд руб. будут стимулировать развитие – в виде грантов за высокие темпы роста они отойдут самым динамично развивающимся территориям. Оставшиеся 13 млрд руб. останутся в центре для компенсации выпадающих доходов от нового механизма стимулирования губернаторов - права регионов оставлять себе всю сумму прироста налога на прибыль к предыдущему году.

Перераспределение предполагается за счет богатых регионов. По данным Федерального казначейства, из 1,451 трлн руб. всех сборов налога на прибыль по итогам семи месяцев, более четверти (368 млрд руб.) приходилось на Москву. Столичные власти предложения правительства не поддерживают. Едва ли обрадует инициатива нефтедобывающие ХМАО, Тюменскую область, Сахалин, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Также Минфин предлагает и прямое 30-процентное урезание расходов на субсидии и иные межбюджетные трансферты регионам. В основном за счет этого помощь центра субъектам в 2017 г. будет сокращена на 15,5%, подсчитали в ведомстве.