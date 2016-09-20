Налоговая система в России до 2018 года вряд ли будет меняться – Клепач

Налоговая система в России, в том числе НДС (налог на добавленную стоимость), до 2018 г. вряд ли будет меняться, заявил журналистам зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«Я думаю, что до 2018 г. никаких изменений принципиальных в налоговую систему не будет, это позиция президента и правительства. А обсуждать можно разные варианты - они и раньше обсуждались, и сейчас, где речь идет об изменении структур налогов... Само по себе повышение НДС имеет инфляционный эффект ограниченный, а вот с точки зрения инвестиционных возможностей, особенно для предприятий, работающих на внутренний рынок, достаточно чувствительно с точки зрения падения доходов. Для экспортеров - нет. Поэтому я думаю, что сейчас такие решения не будут приниматься ", - сказал он.

Как стало известно «Ведомостям», Минфин предлагает реформу страховых взносов уже с 2017 г.: начать взимать их со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 г. довести ее до 26% (29% – с 2017 г., 28% – с 2018 г.). Об этом рассказали пять федеральных чиновников. Есть и альтернативный вариант, говорят два чиновника: в 2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на два процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%. Уже в следующем году можно получить еще почти 600 млрд руб., рассказывает один из чиновников, еще 400 млрд – в 2018 г. и еще 200 млрд руб. – в 2019 г.