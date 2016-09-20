Почти 290 000 пенсионеров останутся без разовой выплаты – РБК

Правительство внесло в Госдуму поправки о единовременной выплате пенсионерам, в соответствии с которыми около 300 000 человек ее не получат, пишет РБК.

Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Выплата установлена в размере 5000 руб. Расходы на осуществление выплат составят 221,7 млрд руб. Право на единовременную выплату имеют пенсионеры, постоянно проживающие на территории России и являющиеся по состоянию на 31 декабря 2016 г. получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России, говорится в законопроекте. Эта формулировка лишит права на получение выплаты россиян, которые постоянно проживают за рубежом, но получают российские пенсии, пишет РБК. Это более 288 000 человек, сообщил изданию представитель Пенсионного фонда. Пресс-служба Минтруда подтвердила РБК отказ в выплатах пенсионерам, проживающим за рубежом.