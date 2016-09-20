Рост ВВП в 2017 году может составить до 2% – ВТБ 24

Рост ВВП России в 2017 г. может достигнуть 2%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«Центральный банк в прошлую пятницу оценил их (перспективы восстановления российской экономики) в пределах 1% роста в следующем году. Может быть, мы больше оптимисты как раз в силу поведения наших клиентов, но, мне кажется, что в следующем году все-таки будет рост более высокий, где-то 1,5-2% ВВП», - сказал он, подчеркнув, что «многое определяют цены на сырье».