Fitch ожидает дефицит бюджета России на уровне 3,9% ВВП в 2016 году

Дефицит федерального бюджета России в 2016 г. составит 3,9% ВВП, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch.

Это выше официального прогноза Минфина, который составляет 3,2-3,3% ВВП. В январе - августе дефицит равнялся 2,9% ВВП.

В следующем году, исходя из прогноза Fitch, правительство сумеет выполнить свою задачу - снижать дефицит на 1 п. п. в год. Этот показатель составит 2,8% ВВП, говорится в обзоре Fitch. Прогноз Минфина менее оптимистичен: дефицит 3,2% ВВП по итогам 2017 г. Рейтинговое агентство в своих оценках исходит из прогноза среднегодовой цены на нефть в $45 за баррель в 2017 г. и $55 в 2018 г.

Бюджетные планы правительства после прошедших в воскресенье парламентских выборов будут важным фактором для оценки суверенного рейтинга России, сказано в обзоре.

«Мы считаем, что существенная бюджетная экономия является достижимой, хотя некоторые меры, такие как дальнейшее реформирование пенсионной системы и социальных выплат, более низкие субсидии и более высокие налоги на доходы, будут иметь социальную цену. Обсуждения по поводу нового бюджетного правила, которое позволило бы сберегать нефтяные доходы при ценах выше определенного уровня, также могут возобновиться», - говорится в обзоре.

Риски для рейтинга России (BBB- / прогноз «негативный») сместились из сферы внешних финансов в область государственных финансов, пишет Fitch.

"Сохранение готовности сдерживать расходы и обеспечить эффективную среднесрочную бюджетную систему может обусловить позитивное рейтинговое действие. Отсутствие восстановления от рецессии в сочетании с существенным отходом от заявленных макроэкономических целей и задач фискальной политики было бы негативным рейтинговым фактором", - резюмирует агентство.