Байден заверил Порошенко в готовности предоставления кредитных гарантий на $1 млрд

Вице-президент США Джозеф Байден встретился с президентом Украины Петром Порошенко в рамках сессии генассамблеи ООН, сообщается на сайте украинского лидера. «Вице-президент Байден проинформировал о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, поскольку Украина выполнила все необходимые условия», - информирует пресс-служба Порошенко.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей. Порошенко выразил США благодарность за ужесточение антироссийских санкций. «Было договорено активизировать дипломатические усилия для прекращения российской агрессии против Украины», - говорится в сообщении.