Путин предложил освободить самозанятых граждан от уплаты налогов на два года

Президент Владимир Путин считает возможным освободить от уплаты налогов на два года самозанятых граждан. Как передает ТАСС, он сказал это на заседании Совета по стратегическому развитию. По его словам, таких людей в стране миллионы, которые остаются в «тени», чтобы «не сталкиваться с бюрократией, с поборами».

«Мы неоднократно обсуждали - сейчас с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] только что на этот счет говорили, и на партийных форумах в рамках "Единой России", и на площадках ОНФ - о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обременительным», - сказал президент. Он потребовал исключить возможность обвинения таких граждан в незаконном предпринимательстве.

«Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством. Чтобы они могли спокойно, «в белую», ввести и развивать свое дело. Зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям», - цитирует президента «Интерфакс».