Инфляция в России отошла от нуля впервые с конца августа

Потребительские цены в России за неделю с 13 по 19 сентября выросли на 0,1% после трех недель нулевой инфляции, сообщил в среду Росстат. Четырьмя неделями ранее был зафиксирован рост цен в размере 0,1%, а со 2 по 8 августа и с 26 июля по 1 августа цены даже снижались на 0,1%.

С начала сентября цены по состоянию на 19 сентября выросли на 0,1%.

Исходя из данных за аналогичный период сентября 2015 г. (тогда инфляция на 21 сентября, по данным Росстата, равнялась 0,5%, а на 19 сентября в интервале 0,4-0,5%), следует, что инфляция в годовом выражении на 19 сентября снизилась примерно до 6,5% с 6,6% на предыдущей неделе и 6,9% на конец августа.