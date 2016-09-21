Медведев встретился с Кудриным в резиденции в Горках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с заместителем председателя Экономического совета при президенте и главой совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, передает «Интерфакс».

Встреча проходила в резиденции в Горках, до этого Медведев провел в резиденции совещание по вопросу о прогнозе социально-экономического развития России и основных параметрах федерального бюджета, обсуждался пакет мер по мобилизации доходов на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. В качестве приглашенного эксперта в совещании участвовал Кудрин.