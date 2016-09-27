Новак: России выгодно замораживание добычи нефти на текущем уровне

Министр энергетики России Александр Новак во вторник в Алжире планирует провести встречи со своими коллегами из Ирана и Саудовской Аравии, сообщил журналистам российский министр. По его словам, для России наиболее выгодно замораживание добычи нефти на текущем уровне. «Но будем обсуждать разные варианты», – добавил Новак.

Ранее заместитель Новака Кирилл Молодцов сообщал, что Россия в сентябре достигла очередного исторического максимума суточной добычи нефти в 11,086 млн баррелей.

Представители стран ОПЕК на этой неделе во время энергетического форума в Алжире намерены также обсудить возможность заморозить или даже сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нее. Во встрече, которая пройдет 28 сентября, должен принять участие и министр энергетики России Александр Новак.

Несколько делегатов входящих в ОПЕК стран уже дали понять, что обсуждение будет неформальным, но может заложить основы для более конкретных договоренностей на очередном полугодовом саммите ОПЕК 30 ноября.