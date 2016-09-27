Размораживание части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается – Голодец

Размораживание части накопительной пенсии в 2017 г. не обсуждается, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Такого нет. Бюджет уже настолько сверстан, что мы говорим о том, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров», – сказала она.

Голодец также заявила, что настаивает на добровольном характере пенсионных накоплений.

«Мы приветствуем развитие добровольных систем, и у нас сегодня более 8 млн человек находятся в добровольной системе, сами накапливают средства, это немаленькая цифра, но нам очень важно, чтобы действительно была сохранена добровольность, чтобы здесь не было обязательности платежа, чтобы это был выбор человека и компании», – добавила она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин и Банк России вместе разрабатывают новую схему добровольной накопительной пенсионной системы. Новая модель заработает с 2018 г., а возобновление формирования пенсионных накоплений в нынешнем формате не предусмотрено, отмечал министр.