Зарплаты саудовских министров сократятся на 20%

Зарплаты саудовских министров будут снижены на 20%, а выплаты, которые члены парламента получают на оплату жилья и использование автомобиля, уменьшат на 15%. Как сообщает ВВС, это следует из королевского указа о сокращении расходов на госсектор. В нем заняты около двух третей трудоспособного населения страны, и на них в 2015 г. пришлось около половины затрат бюджета, или около $120 млрд. Чиновникам низких рангов пока не будут больше повышать зарплаты и сократят оплату отпусков и внеурочных часов.

Из-за затянувшегося снижения цен на нефть в королевстве образовался дефицит бюджета в объеме $98 млрд. Ранее сообщалось, что для улучшения ситуации правительство планировало уменьшить долю расходов бюджета на зарплаты с 45 до 40% к 2020 г. и сократить 20% госслужащих. Ранее оно уже сократило субсидии на электроэнергию, топливо и водоснабжение. Чтобы ситуация с бюджетом значительно улучшилась, необходим рост цен на нефть с примерно $46 до $70, считают аналитики.