Рост ВВП России с очисткой от сезонности в III квартале был близок к нулю – ЦБ

Рост ВВП России в III квартале с очисткой от сезонности продемонстрировал рост, близкий к нулю; в годовом выражении показатель сократился на 0,4-0,7%, говорится в обзоре Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Динамика макроэкономических показателей в августе соответствовала ожиданиям Банка России и не привела к изменению оценок годовых темпов снижения ВВП в III квартале на 0,4–0,7% и в 2016 г. в целом на 0,3–0,7%», - говорится в материалах ЦБ.

Процессы восстановления экономики России в августе оставались неустойчивыми. С одной стороны, возобновился рост промышленного производства, ускорился рост выпуска сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, слабый потребительский и инвестиционный спрос и умеренно пессимистичные ожидания компаний сдерживали производственную активность, отмечает ЦБ.