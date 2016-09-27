Россия поддержит исключение для Ирана и Ливии при замораживании уровня добычи нефти

В обсуждении вопроса о замораживании добычи нефти Россия поддерживает исключение по уровню производства для ряда стран, заявил министр энергетики Александр Новак. Как передает «Интерфакс», в первую очередь он назвал Иран.

«Это справедливо для Ирана, поэтому в первую очередь речь идет об этой стране, а также Нигерии и Ливии, где в этом году произошло снижение добычи по не зависящим от них причинам», - сказал он.

«Но в первую очередь должна быть сформирована позиция ОПЕК, потому что эти страны являются участницами организации. Они должны между собой обсудить и принять соответствующие решения. После этого мы должны будем посмотреть, какие предложения будут у ОПЕК для стран, не входящих в ОПЕК, по участию в соглашении, направленном на стабилизацию рынка», - добавил Новак.

Договоренности о замораживании добычи нефти могут ускорить балансировку нефтяного рынка на три-шесть месяцев, считает министр.

Министр энергетики Ирана Биджан Намдар Зангане в эфире телеканала «Россия 24» сказал , что Иран надеется на достижение соглашения по замораживанию добычи нефти. Он отметил, что «если ребаланс на рынке нефти продолжится, то он выльется в соглашение по замораживанию добычи нефти». «Саудовская Аравия обозначила гибкость и желание работать на этих условиях. Россия также работала с нами в продолжение последних нескольких месяцев и согласилась, что, как только откроется ОПЕК, они (Россия. - "Ведомости") присоединятся к нам. Но я думаю, что рынок улучшится, цены поднимутся, несмотря на то, достигнем ли мы этого соглашения по замораживанию или нет. Я надеюсь, что у нас получится договориться», - сказал Зангане.

Министр подчеркнул, что в среду консультации между странами ОПЕК продолжатся. «Если мы достигнем соглашения, то тогда объединимся со странами, не входящими в ОПЕК, и проведем встречу, скорее всего в ноябре, чтобы заключить это соглашение. Надеюсь, оно поднимет ребаланс и принесет ощутимые инвестиции в устойчивое снабжение на уровне, которые удовлетворяют здоровый спрос, который мы наблюдаем уже сейчас», - сказал он.