Минфин предупредил о риске роста цен на бензин в случае увеличения ставок акцизов на топливо

Минфин отмечает риск роста цен на автомобильное топливо в случае принятия решения о дополнительных изъятиях в бюджет за счет акцизов в 2017 г. Как передает «Прайм», это в кулуарах конференции «Нефть и газ Сахалина» заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Дополнительное повышение (нагрузки через акцизы) плюс снижение экспортной пошлины на нефть - это серьезный риск роста цен», - сказал чиновник и добавил, что окончательного решения пока нет. «Чересчур сильно повышать акцизы не стоит», - считает замруководителя Минфина.

Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо в 2016 г. составляют 10 130 руб. и 5290 руб. на тонну. В 2017 г. акцизы планировалось снизить до 7430 и 5090 руб. Власти обсуждают возможность получения дополнительных налогов от нефтегазовой отрасли. Один из вариантов предусматривает изъятия как за счет НДПИ, так и за счет увеличения ставок акцизов на топливо в 2017 г.

По словам Трунина, есть предложение получить дополнительно 150 млрд руб. за счет НДПИ и 50 млрд руб. через акцизы на топливо.