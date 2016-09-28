В России с декабря запретят продажу немаркированных меховых изделий

В России с декабря будет запрещена продажа немаркированных меховых изделий, сообщил руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Как передает «Интерфакс», он рассказал, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции решила продлить маркировку оставшихся меховых изделий на 35 рабочих дней - до 1 декабря 2016 г. Также Мантуров сообщил, что в России будет создана единая система маркировки промышленной продукции.

Отвечая на вопрос об ожидаемых налоговых поступлениях от маркировки меховых изделий, глава Минпромторга заявил, что «мы пока находимся на этапе получения заявок на внедрение этих марок». «Мы исходили из того, что получали статистические данные от Федеральной таможенной службы из опыта прошлых лет по ввозу продукции порядка 240 000 единиц и по статистике производства внутри страны - около 70 000 единиц, - сказал он. - Таким образом, речь шла о том, что в целом на рынке меховых изделий обращалось порядка 300 000 единиц».

Маркировка меховых изделий в России начала работать с 12 августа. До этого с 1 апреля был запущен пилотный проект по добровольной сертификации меховых изделий. Мантуров заявил, что такой подход нужно распространить на широкий номенклатурный ряд.

По словам министра, под системой маркировки понимается не просто идентификация товара, а прежде всего система его отслеживания на этапах от производства или ввоза на территорию России до продажи потребителю. «Это позволяет выявлять и блокировать существующую схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Кроме того, мы получаем уникальный аналитический инструмент рынка маркируемых товаров, что позволит принимать более эффективные решения по развитию отраслей», - сказал он.