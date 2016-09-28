Шувалов оценил ситуацию с экономикой как сложную, но не острую

Россия переживает сложное время, но ситуация уже не такая острая, заявил на расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его слова приводит ТАСС. Утром 28 сентября стало известно, что Россия практически не изменила позицию в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) – 43-е место среди 138 стран (в 2015 г. - 45-е из 144). Оценка в баллах тоже почти не изменилась (4,51), но от лидеров рейтинга Россия отстала еще сильнее.

По словам чиновника, правительство не удовлетворено состоянием конкуренции в России. «Но мы движемся вперед, состояние конкуренции меняется. Могу вам сказать, что сейчас по поручению президента Федеральная антимонопольная служба, Министерство экономического развития - мы все вместе включены в эту работу, готовим для президента предложения того, как эту работу сконцентрированно продвинуть», - сказал он. Этот вопрос входит в топ-3 экономической повестки, добавил первый вице-премьер.

Через две-три недели правительство представит президенту Владимиру Путину предложения по улучшению условий конкуренции, добавил Шувалов. У него и руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева есть наработки по этой теме.

Шувалов подчеркнул, что после одобрения президентом предложений правительства по улучшению конкуренции в стране этот вопрос будет прорабатываться уже в новом парламенте.