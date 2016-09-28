Инфляция в России с 20 по 26 сентября составила 0,1%

Потребительские цены в России за неделю с 20 по 26 сентября выросли на 0,1%, сообщил в среду Росстат.

Цены растут по 0,1% вторую неделю подряд. До этого три недели инфляция была нулевой, тогда как четырьмя неделями ранее был зафиксирован также рост цен в размере 0,1%. Со 2 по 8 августа и с 26 июля по 1 августа цены даже снижались по 0,1%.

С начала сентября цены по состоянию на 26 сентября выросли на 0,2%.

С начала 2016 г. цены к 26 сентября повысились на 4,1%.

Из данных за аналогичный период сентября 2015 г. (тогда инфляция на 28 сентября, по данным Росстата, равнялась 0,6%, за неделю с 22 по 28 сентября - 0,1%) следует, что инфляция в годовом выражении на 26 сентября осталась на уровне предыдущей недели - 6,5% (6,9% на конец августа).

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в сентябре на уровне 0,2-0,3%, а по итогам 2016 г. - 5,7-5,8%.

ЦБ прогнозирует рост цен по итогам года в интервале 5,5-6%.

Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале сентября, инфляция в 2016 г. составит 6,2%.