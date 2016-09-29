В правительстве опровергли проработку инициатив по «налогу на тунеядство»

Российские министерства не разрабатывают законопроектов о введении платной медпомощи для неработающих граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства. «В правительстве и в Минтруде не ведется разработка каких-либо законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих граждан. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно (это конституционная гарантия)», — заявили в правительстве.

Законопроект о так называемом «налоге на тунеядцев» в правительство не вносился, уточни в Белом доме. «В любом случае, нужно аккуратно обращаться с дефинициями. Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги. Целесообразность каких-либо решений в отношении и тех и других требует очень тщательной проработки», — отметили в пресс-службе.

О проработке законодательной инициативы, лишающей неработающих граждан возможности бесплатного пользования социальной инфраструктурой накануне заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Платежи с официально неработающих россиян, по ее словам, не будут распространяться на льготные категории. Голодец пояснила, что платежа пока не определен и находится в процессе обсуждения.

Ранее статс-секретарь — замминистра труда Андрей Пудов заявил на международной конференции «Социальное страхование», что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих.