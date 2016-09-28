В России готовят законопроект о «налоге» для неработающих граждан

Законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за использование социальной инфраструктуры, сейчас разрабатывается, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правчаса в Совете Федерации.

По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе – в систему обязательного медицинского страхования.

«Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких людей мы видим, и это 68 млн человек. Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 млн человек. Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим, где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать», — пояснила Голодец.

Ранее статс-секретарь - замминистра труда Андрей Пудов на международной конференции «Социальное страхование» сказал, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально не состоящих в трудовых отношениях, аналогично тому, как это сделано в Белоруссии. В соседней стране, по словам замминистра, введен «так называемый налог на тех лиц, которые находятся в трудоспособном возрасте, но не уплачивают страховые взносы, не заняты в трудовой деятельности».

В апреле 2015 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», вводящий сбор с граждан, не платящих налоги в государственный бюджет. Размер сбора - 20 базовых величин (сейчас - 4,2 млн белорусских рублей, или примерно 14 200 российских рублей). За неуплату сбора наступает ответственность в виде штрафа (от двух до четырех базовых величин) или административного ареста с обязательным привлечением к выполнению общественно-полезных работ.

Идея возрождения налога на тунеядство принадлежит Роструду. Год назад замруководителя Роструда Михаил Иванков предложил ввести социальный платеж, который будет взиматься со всех граждан трудоспособного возраста, за исключением официально трудоустроенных, зарегистрированных безработных, студентов, пенсионеров и льготников. По мысли чиновника, это поможет бороться с нелегальной занятостью.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что Россия не будет вводить «налог на тунеядство». Однако, по его словам, необходимо определиться с социальной ответственностью таких граждан и взносами в страховые фонды.