В бюжет-2017 будет заложено 200 млрд рублей на кредиты депрессивным регионам

В бюджет 2017 г. правительство планирует заложить 200 млрд руб. в виде дешевых бюджетных кредитов для помощи низкообеспеченным регионам с высоким уровнем коммерческого долга. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Федеральные власти на протяжении последних лет последовательно замещали коммерческие кредиты в структуре долга регионов бюджетными с целью снижения рисков для бюджетной системы, напоминает агентство.

Общий объем регионального долга оценивается в 2,3 трлн руб., из них около 41% - задолженность перед федеральным бюджетом. По словам Козака, правительство провело инвентаризацию расходных полномочий и выявило 33 региона с высоким уровнем долга, уровень бюджетной обеспеченности которых даже после выравнивания не позволяет финансировать на среднероссийском уровне возложенные на региональные власти функции. Таким образом, высокий уровень долга обусловлен объективным дефицитом бюджетов, отметил чиновник.

«В отношении этих регионов принято решение в приоритетном порядке оказать им дополнительную финансовую помощь в виде бюджетных кредитов для реструктуризации коммерческих долгов, - сказал Козак. - На 2017 г. на предоставление бюджетных кредитов предусмотрено 200 млрд руб.». Он добавил, что эта мера в сочетании с дополнительной помощью из федерального фонда финансовой поддержки регионов позволит стабилизировать уровень коммерческих долгов. Условиями предоставления и бюджетных кредитов, и дотаций из федерального бюджета станут оптимизация расходов, повышение эффективности управления региональными финансами и сокращение коммерческого долга.