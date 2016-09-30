В Минэкономразвития перечислили недостатки «налога на тунеядство»

Минэкономразвития отрицательно относится к идее ввести так называемый «налог на тунеядство». Как передает «Интерфакс», это в кулуарах Сочинского экономического форума сказал журналистам замминистра экономики Олег Фомичев.

По его словам, во-первых, «очень сложно отделить реально безработных от потерявших связь с рынком труда, тех, кто формально работает, но не платит деньги в страховые фонды». «Во-вторых, это очень сложно администрируемая система, потому что непонятно, как искать этих людей», - добавил чиновник.

Вместо введения сбора с безработных правильнее стимулировать выход предпринимателей из тени, сказал замминистра. Он уточнил, что речь идет о регистрации самозанятости, освобождении предпринимателей от платежей, в том числе, в социальные фонды на первые три года. «Это более правильная конструкция, чем вводить некий "налог на тунеядство", - сказал Фомичев.

Замминистра также заявил, что вопрос о введении "налога на тунеядство" обсуждается в "вялотекущем" режиме. "К нам он еще не "заходил", даже в рамках межведомственного согласования», - сообщил он.

Ранее о том, что Минтруда готовит законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами, объявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее данным, всего в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени»: это трудоспособные граждане, которые официально не работают, не платят взносы в социальные фонды, но пользуются услугами в рамках ОМС.

В пресс-службе правительства РФ заявили об отсутствии законопроекта о налоге на неработающих. «Законопроект о так называемом "налоге на тунеядцев" в правительство не вносился. На уровне Минтруда конкретных решений не принималось», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе кабинета министров. Источник в правительстве, комментируя сообщения о том, что в России может быть введен подобный налог, призвал аккуратнее относиться к формулировкам.