Минфин допускает ускорение роста акцизов на бензин

Минфин не исключает ускорения роста акцизов на бензин в ближайшие три года. Как передает ТАСС, это руководитель ведомства Антон Силуанов сказал журналистам в кулуарах форума «Сочи-2016». Как передает «Интерфакс», министр подразумевает увеличение акцизов «темпами чуть более высокими, чем это запланировано сейчас».

Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо в 2016 г. составляют 10 130 и 5290 руб. на тонну. В 2017 г. они должны быть снижены до 7430 и 5090 руб. соответственно.