Силуанов назвал условие для проведения индексации пенсий

Пенсии в России будут корректироваться в случае, если величина инфляции будет отклоняться от прогнозируемого уровня в 4%, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

«Будут индексироваться [пенсии и другие социальные выплаты] по факту. Если мы сейчас заложим в прогноз по 4%, а потом если вдруг будут отклонения в одну или другую сторону - конечно, пересчитаем по закону. Так требуется законом», - сказал он.

Министр подтвердил, что решение заложить в бюджет на трехлетку инфляцию по 4% в год принято. «Да, вот сегодня председатель правительства на встрече с бизнесом об этом сказал», - заявил Силуанов.