Материнский капитал не проиндексируют в 2017 году – окончательное решение

Сумма материнского капитала не будет увеличена в 2017 г., заявил сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин. «Нет, маткапитал не будет проиндексирован», - сказал он, уточнив, что это решение является окончательным.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляла, что вопрос индексации материнского капитала в 2017 г. является единственным, по которому правительству не удалось договориться.

Право на материнский (семейный) капитал в России имеют семьи, в которых с 2007 по 2018 г. включительно родился (был усыновлен) второй ребенок или последующие дети, если право на эти средства не оформлялось. Сертификаты получили уже более 6,6 млн семей. Первоначально размер семейного капитала составлял 250 000 руб.

Средства материнского капитала могут быть использованы (полностью или частично) только на обучение детей, накопительную пенсию мамы, а также улучшение жилищных условий семьи (прямая покупка жилья, ипотека, строительство дома). Однако они не выплачиваются наличными, а по заявлению семьи перечисляются Пенсионным фондом на указанные цели. Воспользоваться материнским капиталом можно, лишь когда второй ребенок достигнет 3-летнего возраста, за исключение случаев направления этих средств на погашение взносов (включая первоначальный) по жилищным кредитам – на эти цели капитал можно тратить в любое время после рождения ребенка. С 2016 г. также разрешена оплата товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. Их родители могут делать это также в любой момент после рождения ребенка, не ожидая его трехлетия. Сроки получения сертификата на материнский капитал и его использования не ограничены.

По закону о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, эти средства до момента фактического использования семьей защищены от инфляции - размер капитала ежегодно должен индексироваться по инфляции. По этой причине с 2007 по 2015 г. величина материнского капитала выросла с 250 000 до 453 026 руб. Обналичивать материнский капитал нельзя. Но в прошлом году власти в качестве антикризисной меры разрешили семьям с детьми один раз получить на руки и потратить на любые нужны небольшую часть своего материнского капитала - 20 000 руб.